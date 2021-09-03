Путин ответил на вопрос о пользовании мобильным телефоном

Президент России Владимир Путин выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал, что у него нет сотового телефона. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил Путин на прямой вопрос модератора дискуссии Сергея Брилева о том, пользуется ли он сотовым телефоном в принципе.

В 2019 году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные в СМИ сведения о специальном мобильном телефоне Владимира Путина, который он якобы использует вне стен Кремля и который толще обычных аппаратов. «Не очень и толстый», — заявил тогда представитель президента.