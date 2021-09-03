Брэд Питт продолжит судиться с Анджелиной Джоли из-за опеки над детьми

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжат судебный процесс из-за детей. Об этом пишет People.

Отмечается, что Питт оспорит отмену решения об опеке над общими детьми. Ранее судья Джон Одеркирк, который вел дело и разрешил артисту проводить больше времени с наследниками, был отстранен по требованию стороны Джоли, после чего его решение было заблокировано.

Законные представители Питта в свою очередь отметили, что отстранение было незаконным. Они апеллировали тем, что по законам штата Калифорния, свое возражение 46-летняя актриса должна была высказать в начале процесса, а не когда Одеркирк вынес само решение.

Джоли настаивала на том, что Оденкирк ранее работал с Питтом и потому не мог объективно оценивать ситуацию. «После более чем четырех лет продолжительных тяжб, каждый день которых приносил боль детям и их отцу, важное и взвешенное решение об опеке будет отменено в результате ошибки, не связанной с предметом спора», — написал адвокат Питта в ходатайстве. В документе также было высказано требование о восстановлении Оденкирка в полномочиях и возвращении его решения о равной опеке.

Анджелина Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Поводом для расставания с Брэдом Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов имеется трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.