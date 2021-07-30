Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли потратят миллионы долларов на битву за опеку над детьми. Об этом сообщает US Weekly.

Адвокат по разводам Марк Винсент Каплан заявил, что знаменитости потеряли из-за судебных разбирательств «сотни тысяч долларов, если не миллионы». «Нет ничего дороже, чем оспариваемая опека. Я уверен, что оба могут позволить себе продолжить судиться, вероятно, деньги не будут важным фактором для каждого из них, учитывая их состояние», — сказал он.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от бывшей супруги в конце мая. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет. Джоли подала апелляцию.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у бывших супругов трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.