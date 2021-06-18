Трое детей Анджелины Джоли хотели дать показания против Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что трое ее детей хотели дать показания против своего отца Брэда Питта. Об этом сообщает Us Weekly.

В конце 2020-го года адвокаты артистки подали документ, в котором утверждалось, что дети Джоли готовы выступить против ее бывшего мужа в суде. «Дети, об опеке которых идет речь, достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит. Суд точно окажет на них эмоциональное влияние. Трое из них просили дать показания», — говорилось в документе.

Несмотря на это, в мае судья Джон Одеркрик запретил наследникам Джоли выступать на заседаниях и давать показания против отца. Представители артистки заявили, что тот отказал актрисе «в справедливом судебном разбирательстве, исключив ее доказательства, которые относятся к здоровью, безопасности и благополучию детей, доказательства, имеющие решающее значение». Сама артистка тогда подчеркнула, что Питт не может быть опекуном, так как подвергал свою семью насилию.

Позднее Брэд Питт все же добился совместной опеки над детьми. Судебные разбирательства артистов длились почти пять лет.