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Анджелина Джоли поговорила со Светланой Алексиевич о ситуации в Белоруссии

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Фото: Globallookpress.com

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поговорила с лауреаткой Нобелевской премии, членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Светланой Алексиевич о ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает «Вести.ru».

Встреча артистки и писательницы была организована Фондом культурной солидарности и международной правозащитной организацией Amnesty International. Она продлилась более двух часов.

Отмечается, что Джоли похвалила книгу Алексиевич «У войны не женское лицо». Она также выразила обеспокоенность ситуацией с детским хосписом в Гродно — осенью 2020 года его руководительница Ольга Величко рассказала РБК, что ее оштрафовали за участие в несанкционированной акции. В связи с этим собственники помещения, в котором располагается хоспис, начали расторгать арендные договоры. В офисе учреждения прошел обыск.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что баллотировавший на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти, в президиум которого вошла Алексиевич. К концу сентября она оставалась единственным членом президиума, который был на свободе на территории Белоруссии. Остальные либо были арестованы, либо покинули страну.

28 сентября Алексиевич уехала в Германию. Ее помощница утверждала, что отъезд не связан с уголовным делом, возбужденным в связи с созданием Координационного совета.

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