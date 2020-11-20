Алексиевич отказалась возвращаться в Белоруссию при власти Лукашенко

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась возвращаться в Белоруссию, пока у власти находится президент Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Писательница сказала, что планирует оставаться в Берлине до тех пор, «пока не уйдет» Лукашенко. Алексиевич добавила, что она не политик и не воспринимала всерьез идею стать временным президентом. «Для политики нужны другие способности. У меня их нет», — сказала она.

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В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что баллотировавший на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые идут уже больше трех месяцев. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти, в президиум которого вошла Алексиевич.

К концу сентября она оставалась единственным членом президиума, который был на свободе на территории Белоруссии. Остальные либо были арестованы, либо покинули страну. 9 сентября Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытались попасть неизвестные, поддержать писательницу приехали европейские дипломаты.

28 сентября Алексиевич уехала в Германию. Ее помощница утверждала, что отъезд не связан с уголовным делом, возбужденным в связи с созданием Координационного совета.