Раскрыта причина отъезда Алексиевич в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии за рубеж на лечение. Об этом сообщает ТАСС.

Отъезд в Германию планировался давно, но переносился из-за пандемии и ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом в Европейском союзе, пояснила пресс-служба КС.

Ранее стало известно, что Алексиевич покинула Белоруссию, улетев в Германию. Как пояснила помощница писательницы, ее отъезд никак не связан с уголовным делом, возбужденным по факту создания КС.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.