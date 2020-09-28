Названо условие возвращения оппозиционеров в Белоруссию

Возвращаться в Белоруссию активным участникам Координационного совета (КС) оппозиции небезопасно, поскольку в их отношении было возбуждено уголовное дело. Об этом заявил член президиума КС Павел Латушко, передает РИА Новости.

Он считает, что основанием для возвращения в страну оппозиционеров могли бы стать гарантии ОБСЕ. По его мнению, организация «должна быть тем инструментом, который способствует установлению диалога между властью и обществом».

Латушко пояснил, что КС рассматривает ОБСЕ как одного из организаторов и возможную площадку переговоров по урегулированию политического кризиса в Белоруссии. «ОБСЕ может обеспечить широкий диалог с участием властей и представителей гражданского общества», — сказал оппозиционер и добавил, что намеревается вернуться в страну.

«Важно понимать, что КС на прошлой неделе в интернет-голосовании получил более полумиллиона голосов поддержки как общественный инструмент в отстаивании главных требований протестующих», — резюмировал политик.

Ранее 28 сентября стало известно, что Белоруссию покинула лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума КС Светлана Алексиевич. Она улетела в Германию. Отъезд не связан с уголовным делом в отношении КС, уверяют в ее окружении.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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