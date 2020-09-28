Тихановская выступила за санкции против Лукашенко и его окружения

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции против сторонников главы государства Александра Лукашенко, а не отраслевые, так как они могут нанести ущерб простым людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — заявила оппозиционный политик.

21 сентября сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государств.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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