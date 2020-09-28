В Белоруссии отказались возбуждать уголовное дело против Лукашенко

Следственный комитет (СК) Белоруссии отказался удовлетворить заявление представителя Координационного совета Юрия Губаревича, в котором предлагалось возбудить уголовное дело против президента Александра Лукашенко. Об этом оппозиционер рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление в ведомство в отношении Лукашенко было подано по статье 357 Уголовного кодекса Белоруссии («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством») .

«Можно понять, почему [отказали в удовлетворении]. Ведь по этой статье добрая половина сотрудников Комитета может пройти в качестве сообщников. По данным СК, обращение (на самом деле было подано заявление) носит общий характер», — написал Губаревич.

Ранее свое обращение в СК он мотивировал тем, что Лукашенко, как президент, должен понести ответственность за фальсификацию результатов выборов и немотивированное применение силы к протестующим.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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