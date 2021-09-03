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Россиянам назвали способы защиты от простуды

Отоларинголог Зайцев: укрепление слизистой и горячие напитки защитят от простуды
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Фото: Unsplash

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как россиянам защититься от простуды в осеннее время. По его словам, укрепление слизистой оболочки и горячие напитки помогут противостоять заболеванию. Его слова опубликовало News.ru.

Специалист отметил, что укреплению слизистой носоглотки и горла поспособствуют черные и зеленые чаи с добавлением трав, а также имбиря, которые нужно употреблять на постоянной основе. Кроме того, они благотворно повлияют на желудочно-кишечный тракт.

Не следует переусердствовать с одеждой, считает врач, так как из-за чрезмерного тепла повышается потоотделение организма. Также эксперт призвал больше времени проводить на свежем воздухе.

«Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека», — добавил отоларинголог.

Ранее Зайцев назвал опасные методы лечения простуды. Специалист отметил, что осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи. По его словам, некоторые «народные» методы могут существенно навредить.

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