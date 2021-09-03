Оценена опасность солнечной радиации для самолетов

Исследователи из Японии показали, что риск облучения пассажиров и экипажей самолетов солнечными частицами высокой энергии недостаточно высок для того, чтобы предпринимать профилактические меры. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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Основную угрозу для облучения радиацией в полете представляют галактические космические лучи и солнечные частицы высокой энергии. Однако если первые относительно стабильны — их доза в полете на высоте в 12 километров не превышает десяти микрозиверт в час — то во время сильных всплесков солнечных космических лучей доза облучения может превышать два миллизиверта в час. В таких случаях экипажам гражданских авиарейсов рекомендуется снижаться или даже прекращать полеты.

Исследователи из Киотского университета и Японского агентства по ядерной энергии оценили потенциальные дозы облучения во время внезапных усилений солнечной радиации восьми трансконтинентальных рейсов. Затем на основе данных о зафиксированных всплесках солнечных космических лучей и информации, полученной на основе оценки концентрации космогенных нуклидов, ученые оценили дозу радиации, получаемую во время них. Выяснилось, что для того чтобы понадобились рекомендованные меры, общая доза полученной за полет радиации должна составлять миллизиверт, либо облучение должно превышать 80 микрозиверт в час. Однако оценка частоты подобных вспышек показывает, что усиления солнечной радиации такой мощности случаются раз в 47 и в 17 лет соответственно.

