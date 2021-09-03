Россиян предупредили об опасности чумных сусликов

Роспотребнадзор в июле 2021 года зафиксировал вспышку чумы возле границы с Монголией, а также на территории самой России. Об этом рассказали директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии ВЭФ «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии», передает РБК.

По словам специалистов, выявленные на территории России случаи связаны с охотой на зараженных сусликов.

Как рассказал Балахонов, в Монголии происходят цепные процессы возникновения и распространения инфекций среди животных, и очаги чумы распространились по трети территории страны. По его данным, в России удалось остановить распространение инфекции, но опасность остается, так как активность очага сохраняется.

Он добавил, что чума остается одной из глобальных угроз человечеству, хотя многие забыли про нее. Балахонов предупредил, что природные очаги инфекции находятся на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. «Патогенный чумной микроб циркулирует среди грызунов и переносится в том числе насекомыми, человек — случайное звено в этой цепочке», — объяснил он. Опасность увеличивается из-за туристических и народнохозяйственных связей, а также глобальных изменений климата.

Балахонов уточнил, что в случае с чумой важно не допустить развитие заболевания . Человека, который случайно заразился от грызуна, и тех, кто контактировал с ним, надо выявить и провести карантинные мероприятия. Это поможет остановить инфекцию на самом начальном этапе. Своевременное выявление заболевания также позволило начать в России профилактику, в том числе вакцинацию людей, но избежать случаев заболевания не удается — в Республике Алтай зафиксировали несколько заражений.

Как рассказала Попова, первый случай в Республике Алтай был выявлен в 2014 году. Охотник подстрелил суслика, который был болен и не впал в спячку, и охотник порезал палец, пока разделывал его. У него возник бубон в подмышке. Жена охотника была фельдшером и пыталась лечить его антибиотиками, но ничего не помогало, и она обратилась за помощью к местному врачу, который решил резать бубон.

«Фельдшер старой школы понимала, что если это чумной бубон и его вскрыть, то дальше — все. И она запретила доктору вскрывать этот бубон и спасла жизнь своему мужу», — рассказала Попова. Она отметила, что инфекцию удалось сдержать, население вакцинировали, но все село «лишилось запасов сусликов».

Глава Роспотребнадзора считает, что систему защиты надо укреплять и расширять не только на территории России, так как очаг чумы находится еще и на территории Китая, Казахстана и Монголии.