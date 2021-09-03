Реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост

Председатель правления Сбера Герман Греф подчеркнул, что корпорация всегда готовит несколько макро-прогнозов относительно экономики: позитивный, консервативный и негативный. Он отметил, что в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) был озвучен негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG.

«Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию», — добавил Греф, заметив, что Россия уже реализует позитивный сценарий, который компания озвучивала раньше.

Так, правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу страны на углеродную нейтральность. Эти меры уже принесли свои плоды: крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии.

По словам Грефа, такие нововведения говорят о появлении новых точек роста в российской экономике. Кроме того, они повысят инвестиционную активность бизнеса, поспособствуют созданию новых рабочих мест и ускорению модернизации экономики под глобальные ESG-вызовы, обеспечат долгосрочный экономический рост. «В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста», — подытожил глава Сбера.

Ранее Греф спрогнозировал, что энергоэкспорт России может сократиться после энергетического перехода. Во время выступления на панельной сессии Сбера «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что к 2035 году экспорт может упасть на 179 миллиардов долларов, а уже к 2050-му — на 192 миллиарда.