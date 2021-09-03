Родители и пятилетний сын оказались погребены заживо во время оползня

Погребенных заживо во время оползня родителей и пятилетнего сына спасли на Филиппинах

Пятилетний мальчик и его родители, 46-летний Франко Торремоча и 31-летняя Лизабет Куахо, оказались погребены заживо во время оползня на карьере в провинции Бохоль на Филиппинах. Об этом пишет Daily Mirror.

В понедельник, 30 августа, родители вместе с сыном работали на частной стройке и перевозили известняк в одном из местных карьеров. После сбора известняка семья продавала его владельцу участка. Вскоре на филиппинцев неожиданно сошел оползень, и они оказались заживо погребены под слоем земли.

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Торремоча успел взять сына на руки, а Куахо оказалась закопана в нескольких шагах от сына и мужа. Другие рабочие стройки вызвали полицию. На кадрах видно, как сотрудники полиции вместе с рабочими откапывают семью из-под завалов. Спасателям удалось вытащить родителей и мальчика живыми. Их отправили в больницу, где у ребенка и его матери диагностировали переломы ног. Отец получил незначительные травмы.

«В выходные прошли сильные дожди, которые разрыхлили почву. Это и стало причиной оползня», — рассказал лейтенант полиции Нельсон Лодрипас.

Оползни — нередкое явление для провинции Бохоль. Сообщается, что в июне тропический шторм Данте вызвал оползни и наводнения в провинциях Бохоль и Себу, но обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ньюквей, графство Корнуолл, мужчина чуть не оказался похороненным заживо в песке во время отдыха на пляже. Друзья британца и посетители пляжа вызвали службу спасения и принялись его откапывать.

