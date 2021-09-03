Из жизни
 
Последние новости
Кадыров заявил об историческом отсутствии в Чечне независимости и государства
Белорусским футболистам урежут зарплату до восьми тысяч местных рублей
Россия обвинила Украину в неуважении к присутствию наблюдателей ОБСЕ в Донбассе
Дания построит посреди моря огромный «энергетический остров»
«Новатэк» поставил под сомнение выгоду от поставок газа по трубам «Газпрома»
Под Москвой заметили водоробус на эвакуаторе 
Оценено время восстановления после сотрясения мозга
Продажи российского автогиганта рухнули
Названо одно из главных преимуществ перед талибами сил сопротивления в Панджшере
Новости партнеров
Прослушать новость

Родители и пятилетний сын оказались погребены заживо во время оползня

Погребенных заживо во время оползня родителей и пятилетнего сына спасли на Филиппинах
Перейти в «Мою Ленту»

Пятилетний мальчик и его родители, 46-летний Франко Торремоча и 31-летняя Лизабет Куахо, оказались погребены заживо во время оползня на карьере в провинции Бохоль на Филиппинах. Об этом пишет Daily Mirror.

В понедельник, 30 августа, родители вместе с сыном работали на частной стройке и перевозили известняк в одном из местных карьеров. После сбора известняка семья продавала его владельцу участка. Вскоре на филиппинцев неожиданно сошел оползень, и они оказались заживо погребены под слоем земли.

Торремоча успел взять сына на руки, а Куахо оказалась закопана в нескольких шагах от сына и мужа. Другие рабочие стройки вызвали полицию. На кадрах видно, как сотрудники полиции вместе с рабочими откапывают семью из-под завалов. Спасателям удалось вытащить родителей и мальчика живыми. Их отправили в больницу, где у ребенка и его матери диагностировали переломы ног. Отец получил незначительные травмы.

«В выходные прошли сильные дожди, которые разрыхлили почву. Это и стало причиной оползня», — рассказал лейтенант полиции Нельсон Лодрипас.

Оползни — нередкое явление для провинции Бохоль. Сообщается, что в июне тропический шторм Данте вызвал оползни и наводнения в провинциях Бохоль и Себу, но обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ньюквей, графство Корнуолл, мужчина чуть не оказался похороненным заживо в песке во время отдыха на пляже. Друзья британца и посетители пляжа вызвали службу спасения и принялись его откапывать.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчину чуть не похоронили заживо во время отдыха на пляже
Мужчина оказался похоронен заживо в выкопанной им могиле и умер
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
06:5831 августа

Самый старый британец поделился секретом долголетия

05:0031 августа

Расстроенная пьяная невеста укусила полицейского в разгар свадьбы

03:1731 августа

Запертый в доме кот питался бумагой почти два месяца

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
02:1231 августа

Женщина сбросила 19 килограммов за 12 недель и раскрыла четыре секрета похудения

20:3330 августа

Мужчина три года прожил с онлайн-возлюбленной и не знал об этом

19:0930 августа

Женщина не заметила беременность, поехала выпивать с друзьями и внезапно родила

Из жизни00:03 2 июля

«Ружье не поможет»

Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
18:3330 августа

Девушка взяла в руки подключенный к зарядке телефон во время грозы и умерла

17:3230 августа

Семилетняя девочка спасла жизнь матери

15:3530 августа

Россиянин обнаружил и спас редчайшего «мышиного короля»

Россия
Путин заявил о катастрофе в Афганистане после вывода войск США
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Олег Сирота поддержал программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Хорошо забытые старые.
Что ждет Афганистан под властью боевиков-террористов?
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Продажи российского автогиганта рухнули
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Сбербанк спрогнозировал чистую прибыль более триллиона рублей
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
«Газпром нефть» и «Совкомфлот» усилят цифровизацию логистики в Арктике
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
В Госдуме оценили предложенные Путиным меры поддержки Курил
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о провальных кастингах в жизни
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Ивлеева рассказала о тяжелом детстве
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Дизайнер Nissan перерисовал классическую Silvia на современный лад
Распашные двери и цветок в салоне: Audi показала возможного преемника A8
BMW построила автомобиль целиком из вторсырья
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Жители Хакасии выберут самый большой подсолнух
Алтайская семья наладила производство копченостей и пельменей
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Россиянка разочаровалась в магазинных арбузах и вырастила свои
Все материалы