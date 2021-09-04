Россиянам раскрыли способы борьбы с осенней хандрой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная считает, что помочь может правильный рацион. Она отметила, что в это время года организму особенно не хватает витамина D, который является профилактикой любых инфекций. Специалист посоветовала включать в рацион сезонные овощи и фрукты. «Не стоит пренебрегать и хорошей физической нагрузкой — и этого будет достаточно для хорошего самочувствия осенью», — подчеркнула она.

Член московского объединения психотерапевтов и медицинских психологов, директор психолого-педагогического центра «Академия успешности» Сергей Тиунов в свою очередь порекомендовал добавить ярких красок в свой гардероб — оранжевые, красные цвета. «Это будет радовать не только вас, но даже ваши коллеги по учебе или работе могут это заметить и сделать комплимент, что также поднимает настроение», — сказал он. Тиунов добавил, что настроение может также поднять общение с животными, детьми и друзьями.

В июне американские ученые определили наиболее подверженных депрессии людей. Биологи на основе генетических баз данных и информации о режиме сна испытуемых сделали вывод, что у «жаворонков», то есть тех, кто рано ложится и встает, риск развития глубокой депрессии на 23 процента ниже, чем у остальных.

