Тело пропавшего туриста из Москвы нашли в Дагестане

В Дагестане нашли москвича, которого в августе смыл селевой поток

В Дагестане спасатели обнаружили тело туриста, пропавшего в августе после схода селевого потока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

Тело нашли в Гоцатлинском водохранилище в Гунибском районе Дагестана, где 23 августа и произошел сход селевого потока в ущелье. Родственники уже опознали тело погибшего, это турист из Москвы 1986 года рождения.

23 августа ливни и селевые потоки повредили дома и дороги в селах Левашинского и Гунибского районов. Двоих туристов из группы в 30 человек унесло водой, также водой были смыты два автомобиля.

