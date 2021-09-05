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Российский актер подал в суд на «Макдоналдс» за оскорбление

Российский актер Соколовский обвинил сотрудников «Макдоналдс» в матерном оскорблении
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Кадр: Telegram-канал Mash

Российский актер Александр Соколовский подал в суд на «Макдоналдс». По данным Telegram-канала Mash, мужчина обвинил сотрудников компании в том, что они его оскорбили во время оформления заказа.

Инцидент произошел вечером 6 января 2021 года. Соколовский вместе с женой заехали на машине в ресторан на Волгоградском проспекте в Москве. Пара сделала заказ через специальное окно «Макавто». По словам актера, сотрудник принял заказ, но забыл выключить микрофон и обозвал клиента в разговоре с коллегами. «Там два каких-то ******** (дурачка) приехали за молочными коктейлями», — сказал кассир. После этого Соколовский с женой решили написать жалобу на сотрудника.

Представители компании ответили актеру, но тот посчитал их сообщение «формальной отпиской». После этого мужчина направил в «Макдоналдс» претензию о досудебном урегулировании спора, но в компании проигнорировали его предложение.

Вскоре Соколовский подал на сеть ресторанов в суд. Он потребовал от «Макдоналдса» выплатить миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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