Российских браконьеров задержали за сбыт частей тел амурских тигров

УФСБ России по Приморскому краю совместно с центром «Амурский тигр» задержали российских браконьеров, которые убивали краснокнижных амурских тигров и сбывали части их тел иностранцам. Об этом говорится в сообщении центра, передает РИА Новости.

Отмечается, что преступниками оказались оказались два жителя Лазовского района Приморья. Они охотились на тигров и реализовывали части их тел иностранным гражданам на протяжении нескольких лет. Россиян задержали во время попытки сбыта дериватов тигра.

Изъятые материалы переданы на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей.

Ранее директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о наметившейся в России тенденции к росту популяции редких хищников. По его оценкам, в стране сейчас насчитывается больше 600 особей краснокнижного зверя.