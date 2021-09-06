Невеста разозлилась на жениха за неприличный поступок на свадьбе и ударила его

Невеста разозлилась на жующего табак жениха и ударила его на глазах у гостей в Индии

На свадьбе в Индии невеста ударила жениха за неприличный, по ее мнению, поступок. На видео, опубликованное в Instagram, обратило внимание BollywoodShaadis News.

Индианка заметила, что во время церемонии жених жевал табак, и пришла в ярость. «Вредные привычки портят человека!» — сказала невеста и со злостью ударила будущего мужа.

Жениху пришлось тотчас же выплюнуть табак на глазах у смеющихся гостей. Никто из родственников и членов семьи не вмешался и не остановил невесту.

Ролик набрал почти 11 тысяч лайков и сотни комментариев. Один из пользователей написал: «О, это и есть настоящая любовь».

Ранее сообщалось, что невеста из индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, не дождалась опоздавшего жениха и вышла замуж за другого мужчину. Родственники невесты избили гостей со стороны жениха и заперли их в комнате на месте проведения свадьбы.