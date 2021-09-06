Первого президента Украины перевезли в реанимацию немецкой клиники

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в настоящее время находится в реанимации немецкой клиники. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении политика.

По словам собеседника издания, речь идет о клинике Munich university clinic в Мюнхене. Туда Кравчука перевезли после того, как он перенес сложную операцию на сердце в одной из киевских больниц. Вместе с экс-президентом в медучреждении постоянно находится его внук.

Как отметил источник, самочувствие Кравчука несколько улучшилось — в частности, он уже частично пришел в сознание и начал узнавать своего внука. При этом говорить политик пока не может. «Ему делают разние анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы. И главное — какие шансы на полное восстановление», — рассказал собеседник «Страна.ua».

О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева 28 июня. Стало известно, что первый украинский президент перенес операцию на сердце, после чего его состояние ухудшилось — политика были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя месяц Кравчук по-прежнему оставался в реанимации киевской больницы.