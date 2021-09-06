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Россиянам рассказали о связи рака крови с ее группой

Онколог призвал не связывать риск развития рака с определенными показателями организма
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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Риск развития любого онкозаболевания — это совокупность факторов, включающих в себя много показателей. Нельзя сказать, что носители определенной группы крови более подвержены риску развития рака. Об этом рассказал врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, руководитель Онкологического Центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук профессор Александр Серяков в интервью «Известиям».

По его словам, на данный момент отсутствует четкая доказательная база, которая бы подтвердила прямую связь риска развития онкогематологических и онкологических заболеваний с группами крови.

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«Некоторые авторы отмечают более высокую частоту развития онкогематологических и онкологических заболеваний у носителей II и IV группы крови. В противоположность им другие авторы описывают более высокий риск развития рака у носителей I группы крови, а у людей со II группой крови, напротив, менее высокий риск», — отметил специалист.

Он уточнил, что на развитие онкопатологии влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, вредные факторы внешней среды, нездоровый образ жизни, курение, употребление алкоголя, ожирение, воздействие химически вредных веществ на производстве, в быту и дома.

Онколог призвал не связывать повышенный риск развития рака с какими-либо показателями организма. Этот риск можно оценить только в совокупности факторов, заключил он.

Ранее главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал провоцирующие рак продукты. По его утверждению, неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. В первую очередь речь идет о продуктах, вызывающих ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови.

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