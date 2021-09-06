Российская пенсионерка лишилась земли из-за депутата

В Ярославле завершилось разбирательство по поводу раздела земли в микрорайоне Тверицы. Пенсионерка, которая пользовалась участком неподалеку от Волги, лишилась половины площади из-за межевания в пользу городского депутата. Подробностями скандала поделилось издание «Московский комсомолец».

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Процесс начался еще летом 2020 года, когда 81-летняя жительница города решила узаконить свое пользование 12 сотками в районе Тверицкой набережной. Пенсионерка неожиданно выяснила, что власти уже провели межевание земли и передали половину участка депутату муниципалитета Алексею Таганову. По данным издания, кадастровая стоимость спорной земли составляет около 800 тысяч рублей, а по рынку она в десять раз дороже. Депутат завладел участком бесплатно как многодетный отец.

Ситуация получила широкий общественный резонанс в Ярославле. Поведение депутата разбирали на специальной комиссии муниципалитета, в результате чего он лишился должности главы комитета по соцполитике, но от земли так и не отказался.

За время следствия 81-летняя пенсионерка скончалась. Интересы женщины по разделу участка продолжили отстаивать ее наследники, но проиграли дело. Из решения Заволжского районного суда следует, что Таганов владеет землей на законных основаниях.

Ранее россиянам напомнили, при каких обстоятельствах можно лишиться дачных участков. По закону, изымать землю разрешается для государственных нужд, при неправильном использовании, в качестве конфискации, а также для комплексного развития территории. В большинстве случаев для собственников предусмотрена компенсация.