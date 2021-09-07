Выявлена польза физической активности во время беременности

Исследователи из Норвегии установили, что физическая активность матерей положительно влияет на функцию легких у их детей. Свои выводы ученые представили на конгрессе Европейского респираторного общества.
Исследователи из Университета Осло проанализировали данные о здоровье 814 детей, родившихся у жительниц норвежской столицы и Стокгольма. Ученые попросили женщин на 18-34-й неделе беременности заполнить опросники о своем здоровье и образе жизни. На основе ответов о том, как часто и как долго они тренировались, женщин делили на очень активных, умеренно активных и неактивных. Затем у трехмесячных детей оценивали функцию легких, измеряя скорость и объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Из 47 детей, у которых была выявлена наименьшая функция легких, 25 матерей мало занимались физической активностью. Усредненная функция легких у детей активных матерей также была выше. Ранние исследования показали, что у детей с низкой функцией легких к десяти годам более вероятно развитие астмы. В то же время исследователи планируют отслеживать измерения в динамике функции легких у детей с возрастом и ее влияние на развития респираторных заболеваний.