Названа неожиданная польза собак

Ученые Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют нормы физической активности, чем те, у кого нет этих домашних животных. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи оценили уровень физической активности у 646 взрослых и 46 детей, проживающих в Западном Чешире (Англия). Число владельцев собак достигало 191. Оказалось, что 64 процента владельцев домашних животных, гуляли по меньшей мере 150 минут в неделю, что превышает среднюю продолжительность прогулок у тех, у кого не было питомцев.

Кроме того, выгул собак не заменял собой другие формы физический упражнений, а происходил в дополнение к ним. По словам ученых, эти данные демонстрируют, что домашние животные способствуют активному образу жизни. Впрочем, в США, как показали предыдущие исследования, только 27 процентов владельцев собак выполняют рекомендованные формы физической активности. Считается, что это связано с тем, что американцы чаще заводят породы собак, отличающиеся самостоятельностью.

Врачи советуют уделять физической активности умеренной и сильной интенсивности не менее 150 минут в неделю. Однако этому совету следуют 66 процентов мужчин и 58 процентов женщин в Великобритании и менее чем 50 процентов взрослых в США.

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