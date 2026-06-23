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10:08, 23 июня 2026Мир

Польша получила посылку от Зеленского

Польша получила от Украины орден, которого был лишен Зеленский
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Польша получила орден Белого орла, которого был лишен президент Украины Владимир Зеленский за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Кароля Навроцкого Рафал Лескевич, передает Polsat News.

«Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы забрали его в канцелярии президента. Возвращенный орден передадут на хранение в Управление наград и назначений, и, кроме того, этот конкретный орден больше никому не будет присужден», — отметил он.

Лескевич добавил, что Польша не могла остаться равнодушной к тому, что Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии имя преступников из УПА.

20 июня Зеленский отправил орден Белого орла Навроцкому по почте, после того как польский лидер принял решение лишить президента Украины этой награды.

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