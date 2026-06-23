Два туриста забрались ночью на Колдуна и застряли

Двух туристов эвакуировали с горы Колдун в Краснодарском крае

Два туриста застряли ночью на горе Колдун на высоте 30 метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным источника, двое мужчин отправились вечером на прогулку вдоль побережья от Мысхако в сторону Широкой балки в Краснодарском крае. Они решили забраться на выступ горы Колдун, однако вскоре осознали, что не могут сдвинуться с места, и обратились в службу экстренной помощи.

Новороссийские спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали путешественников — на операцию ушло около трех часов. Мужчин подняли на безопасный участок, затем проводили в поселок Мысхако. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее четверо туристов застряли при восхождении на самую высокую горную вершину России. Группа попросила о помощи на высоте 3,2 тысячи метров.