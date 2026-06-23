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Силовые структуры
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09:59, 23 июня 2026Силовые структуры

В Москве школьник захотел спасти родителей и отнес в лес драгоценности на пять миллионов

Мошенники обманули московского школьника на миллионы рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифон. / «Лента.ру»

В Москве мошенники обманули школьника на пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру »сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным следствия, 15-летнему школьнику из Западного административного округа столицы позвонили якобы сотрудники силового ведомства и сообщили, что его родители в беде — им грозит уголовная ответственность. Для спасения отца и матери его убедили взять все ювелирные украшения матери и отвезти их в Филевский парк. Там посылку забрал 19-летний посыльный аферистов.

Подельник мошенников сдал драгоценности скупщикам, а вырученные деньги перевел мошенникам на криптокошелек. Сотрудникам МВД удалось оперативно выйти на след сообщника мошенников и задержать его.

Ранее сообщалось о распространенной мошеннической схеме, направленной против школьников. В период проведения экзаменов мошенники активно распространяют предложения о продаже якобы готовых ответов, для чего они нередко просят школьников подтвердить операцию через СМС, что может привести к потере денег или доступов к личным данным.

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