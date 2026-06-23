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09:59, 23 июня 2026Экономика

Появление акул в российском регионе объяснили

Биолог Долганов: Акулы зашли в Приморье за рыбой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

Акулы зашли в воды Приморья за рыбой и не задержатся там надолго. Ситуацию объяснил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимир Долганов в беседе с РИА Новости.

Таким образом ученый прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что у острова Путятина недалеко от Владивостока поймали акулу, предположительно, детеныша опасного вида мако. Акулу также выловили рядом с поселком Дунай. В регионе были зафиксированы и другие встречи с этими хищниками.

По словам Долганова, основная масса акул обитает на юге. «К нам они зашли, осенью ушли. Они идут за рыбой, как волки за оленями. Все в природе целесообразно и все нормально. Осенью они все потихонечку отбегут назад (на юг)», — объяснил биолог. Он подчеркнул, что акулы не угрожают жителям Приморья, так как в их пищевой цепи нет человека.

«По данным мировой комиссии изучения акул, которая фиксирует все нападения, в мире происходит всего 100 нападений в год, из них около 10 летальных», — отметил специалист.

Ранее глубоководную акулу-домового, считающуюся самой уродливой в мире, впервые сняли на видео.

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