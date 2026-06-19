Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 19 июня 2026Из жизни

Cамую уродливую акулу впервые cняли на видео

В желобе Тонга впервые сняли на видео самую уродливую акулу в естественной среде обитания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre and Inkfish

Глубоководную акулу-домового, также известную как акула-гоблин, которую за необычную внешность считают одной из самых уродливых рыб на планете, впервые в истории удалось снять на видео в естественной среде обитания на большой глубине. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Fish Biology.

Сенсационные кадры были получены австралийскими учеными в 2024 году во время экспедиции в желоб Тонга, который является второй по глубине точкой Мирового океана. Одна из акул попала в объектив камеры после более чем пятидесяти дней непрерывной съемки на глубине почти две тысячи метров.

Еще одну особь заметили у острова Джарвис в центральной части Тихого океана еще в 2019 году. Эти данные позволили ученым не только впервые увидеть акул-гоблинов в их родной стихии, но и расширить известный ареал их обитания на тысячи километров.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Акула-домовой (Mitsukurina owstoni), является настоящим «живым ископаемым». Этот вид существует на Земле около 125 миллионов лет и практически не изменился за это время. Ихтиолог Калум Браун из Университета Макуори, комментируя внешность рыбы, заметил: «Даже ее собственная мать не полюбила бы ее морду». По его словам, у этих рыб «жуткая внешность», длинный нос и челюсти, которые могут выдвигаться вперед, чтобы схватить добычу, что делает их похожими на персонажей фильмов ужасов.

Директор Центра глубоководных исследований профессор Алан Джеймисон отметил, что ранее этих акул видели только случайно пойманными в сети, и их появление всегда было похоже на легенду. Длина тела акулы-домового может достигать семи метров. Ученые предполагают, что у них, как и у многих глубоководных обитателей, очень медленный метаболизм.

Ранее на острове Джерси впервые нашли крупную острозубую песчаную акулу. Поначалу редкая акула подавала признаки жизни, но ее не удалось реанимировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Какие действия Запада ведут к этому?

    Раскрыта необходимая США для покрытия расходов на конфликт с Ираном сумма

    Cамую уродливую акулу впервые cняли на видео

    В Израиле разработали «Железную осу» для перехвата БПЛА

    В Польше выставили Зеленскому жесткие условия

    Мать Тутберидзе сравнила ее с собакой

    Российские морпехи рассказали о боях за Новый Донбасс

    Три дома из советского фильма отремонтировали в Москве

    В Польше заявили о проигрыше из-за уступки Украине

    Недвижимость певца Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok