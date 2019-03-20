Наука и техника
 
Последние новости
Украине указали на невозможность новой газовой войны
Определена самая счастливая страна
Американская супермодель вышла в свет в панамке украинского дизайнера
Американка раскрыла схему поступления в престижный колледж детей богачей
Взявшиеся за порно для детей матери рассказали о трудностях на съемках
Усик пообещал гнать людей палками ради защиты монахов
Умер работавший с Оззи Осборном гитарист
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Новости партнеров

Уточнен способ предотвратить преждевременную смерть

Перейти в «Мою Ленту»

Группа ученых под руководством Бо Си (Bo Xi) из Шаньдунского политехнического университета (Китай) пришла к выводу, что быстрые прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, инсульта или рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные об уровне физической активности 88 140 человек, собранные в период с 1997-го по 2008 год, и сопоставили их с числом умерших в 2011 году добровольцев. При этом учитывался тип нагрузок, а также их продолжительность. Результаты продемонстрировали, что у людей, которые совершали прогулки или работали в саду от 10 минут до одного часа каждую неделю, снижался риск преждевременной смерти на 18 процентов.

Кроме того, серии из умеренных 10-минутных физических нагрузок общей продолжительностью 2,5-5 часов в неделю уменьшали риск смерти на 31 процент, а 25 часов активности в неделю сократили эту вероятность вдвое. При этом, по словам ученых, езда на велосипеде, бег или занятия спортом позволяют сократить время, необходимое для достижения эффекта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Доказана смертельная опасность популярных продуктов
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Названа главная причина смертельных болезней сердца
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0211 марта

«Депортация этого народа превратилась в бойню»

Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
15:27 9 марта

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

04:00Сегодня

Найден артефакт из затерянного храма неизвестного божества

00:09Сегодня

Российский «Дарьял» будет вечным

Наука и техника00:0317 марта

Слишком поздно

Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
10:05 8 марта

Рогозин пожаловался на нехватку денег

19:4419 марта

Опровергнуто популярное представление о зарождении Вселенной

18:0019 марта

На загадочном острове нашли кусок исчезнувшего континента

Наука и техника17:39 2 марта

«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»

Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
16:1119 марта

«Роскосмос» пообещал «очень скоро» отправить человека на Луну

16:27 3 марта

Индия начала делать автоматы Калашникова вместо своих винтовок

15:0919 марта

Крупнейшую математическую премию дадут американке

Россия
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
В словах главы Якутии нашли призыв к ненависти мигрантов
Пострадавшему в Сирии российскому военному отказались платить компенсацию
Адвокат фигуранта дела «Сети» назвал доказательства следствия ущербными
Все материалы
Мир
Расчет кремлевских старцев
 
Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО
Определена самая счастливая страна
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Иранца приговорили к чтению и переписыванию книг
Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка
«Папуасы начали истреблять друг друга»
 
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Президент Казахстана ушел в отставку
Нурсултан Назарбаев правил страной почти 30 лет
Украинские олигархи объединились против Порошенко
Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
На Украине под угрозой потери денег МВФ запутались в долгах
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Украине указали на невозможность новой газовой войны
Россия пригрозила Белоруссии из-за ввоза «санкционки»
Украина начала готовиться к новой газовой войне с Россией
В правительстве анонсировали масштабные сокращения чиновников
Все материалы
Силовые структуры
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Тюремщиков заставят быть вежливыми
Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских
Полковнику Захарченко стало плохо от вопросов прокурора
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Падение без взлетов
 
Уточнен способ предотвратить преждевременную смерть
Найден артефакт из затерянного храма неизвестного божества
Российский «Дарьял» будет вечным
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Все материалы
Спорт
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
Усик пообещал гнать людей палками ради защиты монахов
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
В сборной Украины заскучали по изгнанному после переезда в Россию защитнику
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Макгрегор назвал Нурмагомедова страшным соперником и заговорил о реванше
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Все материалы
Культура
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Конец оттепели
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
В 1990-х продвинутый москвич читал журнал «ОМ», слушал радио «Максимум» и посещал клуб «Титаник»«Этого монстра выпустил я»
Как в России 90-х попадали в эфир «Сплин», Земфира и «Руки вверх!»
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино
Умер работавший с Оззи Осборном гитарист
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Взявшиеся за порно для детей матери рассказали о трудностях на съемках
Восемь лет провалов в Tinder толкнули девушку на заморозку яйцеклеток
Российскую порнозвезду экстренно госпитализировали
Следователь рассказала о тяжелых последствиях работы с детским порно
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Наталья Орейро захотела открыть магазин в России
Американская супермодель вышла в свет в панамке украинского дизайнера
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала модель из 90-х и попалась
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
В иранском аэропорту загорелся самолет с пассажирами
Самолет совершил аварийную посадку на полпути из-за сломавшихся туалетов
Учитель выпил водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом
Названы самые дорогие для жизни города мира
Все материалы
Из жизни
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Американка раскрыла схему поступления в престижный колледж детей богачей
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Авария с участием вора-«единорога» помогла раскрыть его преступление
В США родился аномально крупный ребенок
Все материалы
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России
Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга
Все материалы
Дом
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
В России подорожали «однушки»
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Усадьбу ссыльного графа выставили на продажу в Подмосковье
Квартиры в России начали продавать вместе с жильцами
Все материалы