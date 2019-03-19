Доказана смертельная опасность популярных продуктов

Ученые Гарвардского университета провели масштабное исследование с участием более сотни тысяч человек и доказали, что употребление сахаросодержащих напитков увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. При этом четыре и более стакана с заменителем сахара в день повышают смертность у женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные при участии 80 647 женщин в 1980-2014 годах и 37 716 мужчин в 1986-2014 годах. Добровольцы прошли опрос для оценки их образа жизни, а их состояние здоровья определялось каждые два года.

Оказалось, что употребление от одного до четырех сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск преждевременной смерти на один процент, от двух до шести в неделю — на шесть процентов, от одного до двух в день — на 14 процентов и два и более в день — на 21 процент. При этом связь между напитками и смертностью была более выраженной у женщин, чем у мужчин.

Основной причиной раннего ухода из жизни оказались сердечно-сосудистые заболевания. Увеличение вероятности такого исхода у тех, кто чаще всего пил сладкие напитки, составляло 31 процент. Каждая дополнительная порция повышала риск еще на 10 процентов. Замена сахаросодержащих напитков на аналоги с заменителями сахара значительно сокращала показатели смертности, однако чрезмерное их употребление (четыре порции в день) также способствовало сокращению продолжительности жизни.

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