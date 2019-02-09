Назван действенный способ выработать отвращение к сладостям

Диетологи дали несколько рекомендаций, как отказаться от употребления сладкого. Об этом рассказало Рен ТВ.

Первым шагом значится прекращение поедания сладостей во время каких-либо действий, требующих концентрации, — как во время работы, так и, например, просмотра фильмов. Врачи утверждают, что отсутствие сосредоточенности на приеме пищи усложняет контроль объема съеденного.

Постепенного снижения потребления сладкого можно добиться, постепенно уменьшая, например, количество ложек сахара в чае или кофе, вплоть до полного отказа от него. Кроме того, диетологи рекомендуют полностью исключить сладкие газировки из-за чрезмерной калорийности.

Самым действенным способом выработать отвращение к сладкому диетологи назвали поедание торта, не заглушая настоящее послевкусие при помощи кофе или чая, а запивая обычной водой. По утверждению экспертов, такая трапеза надолго отобьет желание есть сладости.

Резюмируя, диетологи отметили, что десерты являются настолько же вредными, насколько вкусными.

4 февраля сообщалось, что ученые выявили резкий рост заболеваемости раком у молодых людей в США. Главной причиной неблагоприятной эпидемиологической ситуации является распространение ожирения. Примерно один из 12 случаев рака в США вызван лишним весом, а в Великобритании — один из 20. При этом более половины жителей США 20-49-летнего возраста едят мало фруктов, овощей и цельного зерна и злоупотребляют фастфудом, сладкими напитками и солью.

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