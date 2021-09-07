Стюардесса унизила пассажирку за слишком откровенный наряд и выгнала из самолета

В США стюардесса авиакомпании Alaska Airlines выгнала пассажирку из самолета из-за слишком откровенного наряда — на ней был надет черный спортивный бюстгальтер, который не прикрывал плечи и живот. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказала девушка, перед взлетом к ней подошла бортпроводница, назвала ее одежду неуместной и попросила накинуть что-нибудь сверху. Тогда путешественница надела розовый обтягивающий топ с леопардовым принтом и длинными рукавами.

Тем не менее, сотрудница авиакомпании не посчитала внешний вид пассажирки достаточно скромным и вызвала полицию. Представители правоохранительных органов вывели девушку с борта воздушного судна и устроили ей допрос в здании аэропорта. «Я никогда не чувствовала себя более униженной, пристыженной, смущенной, сердитой и грустной», — отметила она.

«Сегодня меня вывела из самолета полиция. А как ваши дела?» — прокомментировала она ситуацию в своем аккаунте в TikTok.

Ранее в августе стюардесса унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда и пригрозила выгнать ее из самолета. На ней были надеты короткие спортивные шорты и кроп-топ. По словам путешественницы, перед вылетом к ней подошла бортпроводница, грубо взяла за руку и начала кричать.

