Отели Краснодарского края ужесточили условия бронирования номеров

Туроператоры пожаловались на руководство гостиниц Краснодарского края, ужесточивших условия бронирования номеров. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

По словам представителей отрасли, в последнее время замечена тенденция установления отелями высоких штрафных санкций за отмену брони. «За аннуляцию заявки гостиницы стали выставлять стопроцентные штрафы, чего не было ранее», — рассказала директор турагентства «Креа-Тур» Вера Волегова.

С коллегой согласилась сотрудник компании «М-тур» Любовь Овчинникова, отметив, что менеджеры объектов размещения не готовы идти на уступки и прислушиваться к мнению туроператоров, настаивающих на сокращении сроков аннуляций с десяти дней до заезда до трех.

При этом отельеры отмечают, что вынуждены были изменить условия бронирования в сторону ужесточения из-за необходимости минимизировать собственные риски после введения властями края коронавирусных мер, повлекших массовые аннуляции.

«Доходы отелей упали, а оборотные средства нужны — на текущие закупки, ремонт, подготовку к следующему сезону и так далее. Мягкие условия возвратов в такой ситуации могут поставить объекты размещения в еще более сложное положение», — заявил генеральный директор отеля «Сочи Парк» Валерий Данченко.

С 1 августа власти Кубани ужесточили правила заселения в гостиницы. Согласно новым требованиям, туристы обязаны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест вместе с медотводом от прививки, либо справку о перенесенном коронавирусе, либо сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа.

