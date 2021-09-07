Собянин объявил о бесплатном проезде по МЦК в День города

Мэр Собянин: в День города 11 сентября проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным

В Москве в День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным для всех пассажиров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек», — написал градоначальник.

Ранее Собянин также сообщил, что в Москве в этом году будут достаточно скромные мероприятия ко Дню города. Так, планируется концерт в парке «Зарядье», уже идущий фестиваль «Цветочный джем» и праздничный фейерверк. Город будет украшен, однако каких-то «больших концертов» не планируется, сказал мэр.

Движение по МЦК открылось 10 сентября 2016 года. В течение первого месяца проезд по кольцевой был бесплатным. МЦК стало 14-й линией Московского метрополитена.