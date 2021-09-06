Россия
 
Последние новости
Ален Делон высказался о смерти Бельмондо
В ЛНР девять горняков погибли при обрыве каната кабины
Премьеры Белоруссии и РФ обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Израильское телевидение смоделировало побег палестинских боевиков из тюрьмы
Стало известно о приезде Бельмондо в Россию незадолго до смерти
Советнику главы офиса Зеленского посоветовали работать в «Талибане»
Журналисты и поклонники Бельмондо начали собираться у его дома в Париже
Карпин оценил возможность получения Смоловым капитанской повязки в сборной
Российскую школу проверят из-за требований к девочкам носить платки
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин раскрыл подробности о Дне города в Москве

Мэр Москвы Собянин: празднование Дня города 11 и 12 сентября пройдет скромно
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности о праздновании Дня города 11 и 12 сентября в столице. Его слова приводит ТАСС.

По словам градоначальника, в Москве в этом году будут достаточно скромные мероприятия.

Так, Собянин перечислил концерт в парке «Зарядье», уже идущий фестиваль «Цветочный джем» и праздничный фейерверк. Он рассказал, что на мероприятиях можно «покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта».

Город будет украшен, однако каких-то «больших концертов» не планируется, заключил мэр.

Ранее мэр Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» прокомментировал расхожее мнение о том, что «вся страна кормит Москву, москвичи жируют, потому что туда идут все доходы». Глава столицы отметил, что большую часть налогов мегаполис перечисляет в федеральный бюджет, которых хватает на 60 процентов всех трансферов регионам страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван процент благоустройства Москвы
Собянин рассказал о запуске системы оплаты проезда с помощью сканирования лица
Собянин раскрыл подробности празднования Дня города в Москве