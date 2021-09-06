Собянин раскрыл подробности о Дне города в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности о праздновании Дня города 11 и 12 сентября в столице. Его слова приводит ТАСС.

По словам градоначальника, в Москве в этом году будут достаточно скромные мероприятия.

Так, Собянин перечислил концерт в парке «Зарядье», уже идущий фестиваль «Цветочный джем» и праздничный фейерверк. Он рассказал, что на мероприятиях можно «покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта».

Город будет украшен, однако каких-то «больших концертов» не планируется, заключил мэр.

Ранее мэр Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» прокомментировал расхожее мнение о том, что «вся страна кормит Москву, москвичи жируют, потому что туда идут все доходы». Глава столицы отметил, что большую часть налогов мегаполис перечисляет в федеральный бюджет, которых хватает на 60 процентов всех трансферов регионам страны.