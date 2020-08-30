Собянин раскрыл подробности празднования Дня города в Москве

Массовых гуляний в Москве на День города не будет, написал мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках», — раскрыл подробности градоначальник.

Ранее, в июле, Собянин выразил надежду, что День города в сентябре будет первым фестивалем, который удастся провести в столице после пандемии коронавируса. Он уточнял, что это произойдет, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

В этом году День города в Москве пройдет 5 и 6 сентября.