Москвичей пригласили на «Музейный лекторий» в День города

Центральным событием в Москве в День города, который будет отмечаться 5 и 6 сентября в этом году, станет проект «Музейный лекторий». Жителей и гостей столицы пригласили в нем поучаствовать. Информация о планируемых мероприятиях приводится на сайте мэра Москвы.

Анонсированы мероприятия для взрослых и детей. Всех желающих будут ждать интерактивные лекции, мастер-классы, выставки, концерты и многое другое. Участие в проекте принимают более десятка музеев и выставочных площадок.

Так, например, в Государственном историческом музее посетители смогут узнать, что представляли собой московские дворянские дома в разные века, увидеть предметы быта тех времен. А музей «Огни Москвы» подготовил для горожан «путешествие в прошлое лампочки». Участникам обещают не только рассказать историю искусственного освещения, но и предложить смастерить лампу накаливания и восковую свечку.

Вход на все занятия будет бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Соответствующая функция в ближайшее время появится на сайте проекта «Московские сезоны». Там же будет полное расписание праздничных мероприятий.

Организаторы подчеркивают, что позаботились о строгом соблюдении санитарных требований на всех площадках. Посадочные места распределят так, чтобы сохранялась социальная дистанция между участниками, а в одной группе смогут находиться одновременно не более 10 человек. Еще одно важное условие — наличие масок у всех присутствующих.