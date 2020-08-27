Москву признали альфа-городом, влияющим на мировую экономику. Она оказалась в высшей группе Alpha в рейтинге Globalization and World Cities (GaWC) от английского Университета Лафборо. Эту позицию столица России занимает на протяжении 12 лет. Об этом стало известно из материалов комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В группе Alpha Москва занимает 13-е место. Выше нее расположились такие мегаполисы, как Сидней, Лос-Анджелес, Торонто, Амстердам, Милан, Чикаго и другие города. После столицы России в этой категории расположились Брюссель и Джакарта. Вице-мэр Владимир Ефимов отметил, что это место в GaWC подтверждает статус Москвы как глобального экономического и финансового центра. За последние 20 лет Москва существенно улучшила свои позиции. В Департаменте экономической политики и развития города рассказали, что столица впервые появилась в этом рейтинге в 2000 году — в группе Beta+, и за восемь лет смогла переместиться в группу Alpha.

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Для составления рейтинга организаторы проанализировали уровень глобализации в 175 городах мира. Так, первые строчки списка (группа Alpha ++) заняли Лондон и Нью-Йорк, за ними следуют Гонконг и Сингапур (группа Alpha+). Места ниже Москвы в группе Alpha- получили такие столицы, как Варшава, Сеул, Стокгольм, Вена и другие.

GaWC или Globalization and World Cities — это рейтинг английского Географического факультета в Университете Лафборо. Он делит все города мира на несколько групп. Основанием разделения является уровень интеграции в мировую экономику и степень развития у компаний передовых производственных услуг в сфере бухгалтерского учета, аудита, рекламы, банковском секторе и управленческом консалтинге. Высшая группа, в которой может оказаться город, — это Alpha. Низшими категориями являются Gammа и Sufficiency.

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