Центр Москвы застроят велодорожками

Центр Москвы планируют застроить велодорожками. О старте пилотного проекта сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Полосы для велосипедистов появятся на центральных улицах столицы — Большой Полянке, Малой Дмитровке, Каретном ряду, Газетном переулке и Большом Москворецком мосту.

Велосипедные дорожки протяженностью почти 3,5 километра выделят яркой оранжевой разметкой по бокам проезжей части. Они просуществуют до 1 ноября 2020 года. После жители Москвы смогут высказать свое мнение по поводу проекта. Если его поддержат, то такие трассы появятся и в следующем сезоне.

Как сообщает Strelka Mag, пока пилотный проект широко обсуждают пользователи социальных сетей. Урбанист Аркадий Гершман предложил сделать велодорожки не временными, а постоянными, чтобы не стирать их перед зимой. По его мнению, в этом вопросе в качестве примера нужно посмотреть на опыт Финляндии, Швеции или Канады.

В июле 2020 года глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов планировал создать велополосу на всей протяженности Садового кольца. Также временная велосипедная дорога должна была появиться до 1 августа 2020 года на Хорошевском шоссе возле станции «Полежаевская», а до конца года департамент планировал организовать дорожки для велосипедов на улицах Зорге и Маргелова.

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