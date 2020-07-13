Застрявший в чужой стране из-за карантина студент поехал домой на велосипеде

Студент из Греции Клеон Пападимитриу застрял в Шотландии из-за отмены авиарейсов и поехал в родные Афины на велосипеде, преодолев расстояние за 48 дней. Об этой истории сообщает CNN.

Студент второго курса Университета Абердина надеялся вернуться домой в конце марта до того как коронавирус распространится по всему миру. Большинство учащихся уже разъехалась по домам, но Клеон не хотел пропускать занятия. Он забронировал билеты на три рейса, но все их отменили. Молодому человеку пришлось бы остаться в Шотландии на весь апрель, но он нашел способ вернуться в Грецию.

Сначала студент начал собирать необходимую информацию, купил велосипед и необходимое оборудование. Своим планом он поделился с друзьями и родственниками, которые сначала решили, что «это просто идея, от которой он в конце концов откажется». Единственное условие, которое поставил ему отец, — установить приложение, которое позволяло бы семье отслеживать местонахождение Клеона, чтобы знать, где он находится.

Молодой человек с запасами хлеба, консервированных сардин, арахисового масла, со спальным мешком и палаткой начал свое путешествие 10 мая. Он пересек на велосипеде Англию, Нидерланды, затем несколько дней ехал по Германии вдоль Рейна, проехал Австрию и вдоль восточного побережья Италии, после чего на лодке прибыл в греческий порт Патры, откуда на велосипеде доехал до Афин. На протяжении пути он ночевал в палатке в полях и лесах, иногда останавливался у знакомых и друзей в разных странах Европы. Дома молодой человек оказался 27 июня.

Говоря о своем путешествии, Клеон Пападимитриу отмечает, что благодаря ему он смог выйти из зоны комфорта и стал увереннее в своих силах.

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