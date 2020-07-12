Туристы поселились на пляжах из-за закрытых на карантин отелей

Британские туристы были вынуждены поселиться на пляже после того, как выяснили, что забронированные ими отели еще не возобновили работу после ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом пишет Daily Star.

Издание указывает, что все закрытые из-за карантина отели можно забронировать. При этом на самом деле они еще не возобновили работу. Некоторые из прибывших в Испанию туристов были вынуждены вернуться домой. При этом компенсацию им никто не предоставил.

«Нам посчастливилось иметь деньги, чтобы остаться где-то еще, но многие другие люди, вероятно, не в таком положении», — рассказал один из туристов по фамилии Дэвис (Davis), заплативший 250 фунтов стерлингов за отель (около 22,3 тысячи рублей).

Другая туристка, Сэмми Липерис (Sammy Liperis) узнала, что забронированный отель был закрыт, когда их высадили у отеля представители туристической компании, которая организовала путешествие.

При этом представители компании заявили, что ничего не слышали о ночующих на пляже клиентах. Однако они пообещали предоставить альтернативные отели и возместить ущерб.

Ранее в Испании с одним из британских туристов произошел другой инцидент. Он выпал с седьмого этажа элитного отеля на курорте Марбелья, Испания, и убил отдыхавшего под его номером испанца. Оба отдыхающих скончались в результате происшествия. В настоящее время полиция устанавливает, упал ли британский турист случайно или выпрыгнул намеренно.

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