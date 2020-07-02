Встреча велосипедистов с медведем в горах попала на видео

В канадском байк-парке Сан-Пикс в провинции Британская Колумбия велосипедисты встретили медведя. На видео внезапного появления медведя обратило внимание издание USA Today.

Джесс Меламед (Jesse Melamed) поехал кататься на велосипеде вместе с Реми Говином (Remi Gauvin), Мирандой Миллер (Miranda Miller) и Ли Джексоном (Lee Jackson). Во время поездки в горах они встретили на тропе медведя.

Меламед снимал происходящее на видео. На кадрах заметно, как медведь выбегает на тропинку после проезда одного из велосипедистов и оказывается перед оператором. Автор видео восклицает: «О, ого! Это медведь, чувак!» Испуганное животное быстро поворачивается, бежит по тропинке и скрывается в пышной траве. «Прости, приятель!» — говорит Меламед после того, как проезжает мимо животного.

После этого велосипедисты остановились, чтобы обсудить произошедшее. «Чувак, я чуть не сбил его! Я думал, это был маленький сурок или что-то вроде этого», — говорит Меламед.

Видео поездки он загрузил на YouTube во вторник, 30 июня.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Дингман Тауншип, штат Пенсильвания, приговорена к 12 месяцам испытательного срока и штрафу за то, что неоднократно пускала домой дикого медведя — барибала — и кормила его. Согласно материалам дела, американка и ее сожитель разрешали животному входить в помещение в присутствии детей.

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