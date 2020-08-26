Krec выступит на крыше в Москве

Исполнитель Krec в сопровождении бэнда с большой акустической программой выступит 4 сентября на крыше в Москве в рамках фестиваля Roof Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На концерте прозвучат не только старые треки, но и новые — в необычных аранжировках. «Основатель проекта Фьюз с помощью привычных джазовых сэмплов и искренних текстов будет искать ответы на вечные вопросы», — отмечают организаторы, называя будущее выступление самым лиричным концертом уходящего сезона.

Мероприятие пройдет на сцене Fantomas Chateau & Rooftop — современной площадке с панорамным видом на Москву-реку и город.

Фестиваль Roof Fest был впервые организован в Москве в 2017 году, а в Санкт-Петербурге он проходит с 2012 года. За это время на мероприятии выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, «СБПЧ», «Танцы Минус», Манижа, Billy’s Band, SunSay, «Фрукты», Ассаи, KREC и Animal ДжаZ.