Российская поэтесса Ах Астахова выступит на крыше в Москве

Российская поэтесса Ах Астахова (настоящее имя — Ирина) 25 августа выступит на крыше в Москве в рамках фестиваля Roof Fest. Она представит программу «Так будет не всегда», сообщается в среду, 12 августа, в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Астахова дебютировала на крышах Roof Fest в прошлом сезоне, дав два sold out выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

«Сейчас, когда все мы наконец постепенно возвращаемся к привычной жизни, снова строим планы, мечтаем, самое время окунуться в мир творчества, наполненного верой в добрые светлые чувства и любовью к жизни, что может стать поддержкой, придать эмоциональных сил и мотивировать на важные свершения», — указано в сообщении.

Мероприятие пройдет на сцене Fantomas Chateau & Rooftop — современной площадке с панорамным видом на Москву-реку и город. Поэтесса прочитает как новые, так и старые произведения.

Фестиваль Roof Fest был впервые организован в Москве в 2017 году, а в Санкт-Петербурге он проходит с 2012 года. За это время на мероприятии выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, «СБПЧ», «Танцы Минус», Манижа, Billy’s Band, SunSay, «Фрукты», Ассаи, KREC и Animal ДжаZ.