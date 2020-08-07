Therr Maitz и Рита Дакота выступят на крыше в Москве

Музыкальный фестиваль Roof Fest анонсировал серию «концертов на крыше» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках проекта с 25 августа по 11 сентября пройдут пять концертов. Перед зрителями выступят Ах Астахова (25 августа), Теона Контридзе (27 августа), Therr Maitz (3 сентября), KREC (4 сентября) и Рита Дакота (11 сентября).

«В этом году каждый из них станет особенным после долгого периода самоизоляции, как для публики, так и для артистов, соскучившихся по живой энергии благодарных зрителей. Сложно переоценить значение первых концертов для столицы, оживающей после затяжной паузы», — отмечают организаторы проекта.

Все концерты пройдут на сцене Fantomas Chateau & Rooftop на Болотной набережной.