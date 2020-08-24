Therr Maitz выступят на крыше в Москве

Therr Maitz во главе с лидером и продюсером Антоном Беляевым выступят на Roof Fest в Москве 3 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, вечер станет особенным после долгого периода самоизоляции как для публики, так и для артистов, соскучившихся по живой энергии благодарных зрителей. Гости соберутся на Fantomas Chateau & Rooftop — модной современной площадке с панорамным видом на Москву-реку и город.

Отмечается, что за плечами Therr Maitz успешные и громкие выступления на главных площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по России и странам ближнего зарубежья. В прошлом году группа также дала концерт в рамках Roof Fest в Москве.

Фестиваль впервые прошел в Санкт-Петербурге в 2012 году, а в 2017-м стартовал и в Москве. На петербургских и московских крышах успели выступить Диана Арбенина, Марсель, Вера Брежнева, Noize MC, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан, IOWA и Animal ДжаZ и другие.