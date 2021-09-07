Тихий голос в голове сделал пенсионера богаче на семь миллионов рублей

Житель США прислушался к голосу в голове и выиграл 100 тысяч долларов

Житель американского города Сайксвилл, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею после того, как тихий голос в голове посоветовал купить ему билет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

78-летний Нолан Стил рассказал, что собирался уходить из магазина, где общался с другом, когда тихий голос у него в голове посоветовал ему остаться и сделать небольшую покупку — приобрести билет моментальной лотереи.

«Я не знаю, откуда он взялся, но я счастлив, что послушал его. Я знал, что случится что-то хорошее», — подчеркнул пенсионер. Стил стер защитный слой с билета и просканировал его, чтобы проверить результат. Оказалось, что он стал богаче на 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Мужчина съездил в штаб-квартиру лотереи в город Балтимор и забрал приз.

Американец сообщил, что на полученные деньги планирует покрасить дом. Оставшуюся часть выигрыша Стил отдаст в распоряжение жене, с которой состоит в браке 43 года.

Ранее сообщалось, что житель американского города Франклинвилл, штат Северная Каролина, рассказал, что решение угостить коллегу чизбургером сделало его богаче. Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов (73 миллиона рублей).