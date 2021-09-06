Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей

Житель американского города Франклинвилл, штат Северная Каролина, рассказал, что решение угостить коллегу чизбургером сделало его богаче на миллион долларов (72,7 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Кевин Пул решил сделать доброе дело для коллеги и купить ему обед. «Электрик, с которым я работаю, накануне угостил меня обедом. Я сказал ему, что сегодня угощаю его», — пояснил американец.

Пул приехал вместе с коллегой в кафе. В ожидании обеда американец приобрел билет моментальной лотереи. «Когда я доел свой чизбургер и луковые кольца, я стер защитный слой», — рассказал он.

Оказалось, что мужчина выиграл миллион долларов (72,7 миллиона рублей). «Я очень взволнован! Я куплю дом, и хотел бы купить участок земли большего размера. Я хочу построить там трек для мотокросса, чтобы мои сыновья могли тренироваться», — рассказал американец.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сильва, штат Северная Каролина, неожиданно разбогател на семь миллионов рублей благодаря доброму поступку. Он помогал соседу с машиной и привез его на заправку, где приобрел выигрышный лотерейный билет.